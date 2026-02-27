Nie lubisz limitów w bankomatach? Skorzystaj z BLIKA

Rynek płatności pokazuje bardzo wyraźnie, że użytkownicy oczekują dziś usług, które łączą różne potrzeby w jednym prostym doświadczeniu. Cashback wpisuje się w ten kierunek, bo pozwala połączyć płatność z dostępem do gotówki w momencie, w którym klient już realizuje swoje codzienne zakupy. Dziś z tej opcji może korzystać duża część użytkowników BLIKA, a naszym celem na kolejne kwartały jest konsekwentne zwiększanie dostępności usługi w bankach i sieciach handlowych, tak aby baza osób mających dostęp do cashbacku systematycznie rosła, a sama wypłata gotówki była równie intuicyjna jak pozostałe funkcje BLIKA.

powiedział Adam Kokoszkiewicz, dyrektor departamentu sprzedaży w ‎Polskim Standardzie Płatności