Fintech

Nie lubisz limitów w bankomatach? Skorzystaj z BLIKA

Wypłata gotówki w sklepie staje się coraz bardziej popularna. Usługa cashback dociera do milionów użytkowników aplikacji mobilnych w całym kraju.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:35
0
Miliony Polaków wypłacają pieniądze w kasie

Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że dostęp do wypłat gotówki w kasie ma już 13 milionów użytkowników aplikacji bankowych. W samym 2025 roku Polacy skorzystali z tej opcji 1,3 miliona razy. Liczba takich transakcji wzrosła o 7% w skali roku.

Obecnie funkcja ta jest aktywna w blisko 40% wszystkich aplikacji zarejestrowanych w systemie. Użytkownicy najczęściej wypłacają w ten sposób średnio 140 złotych. Maksymalny limit wypłaty może wynosić nawet 1000 złotych, zależnie od regulaminu danego banku.

Rynek płatności pokazuje bardzo wyraźnie, że użytkownicy oczekują dziś usług, które łączą różne potrzeby w jednym prostym doświadczeniu. Cashback wpisuje się w ten kierunek, bo pozwala połączyć płatność z dostępem do gotówki w momencie, w którym klient już realizuje swoje codzienne zakupy. Dziś z tej opcji może korzystać duża część użytkowników BLIKA, a naszym celem na kolejne kwartały jest konsekwentne zwiększanie dostępności usługi w bankach i sieciach handlowych, tak aby baza osób mających dostęp do cashbacku systematycznie rosła, a sama wypłata gotówki była równie intuicyjna jak pozostałe funkcje BLIKA.

powiedział Adam Kokoszkiewicz, dyrektor departamentu sprzedaży w ‎Polskim Standardzie Płatności

Odpowiedź na limity w bankomatach

Wzrost zainteresowania usługą cashback wynika ze zmian na rynku bankowym. Operatorzy tradycyjnych maszyn wprowadzają nowe limity jednorazowych wypłat. Jednocześnie liczba urządzeń w mniejszych miejscowościach systematycznie spada.

Wypłata w terminalu płatniczym pozwala ominąć te utrudnienia. Pieniądze można pobrać przy okazji codziennych zakupów spożywczych lub wizyty w salonie multimedialnym. System pozwala na wypłatę niestandardowych kwot, co ułatwia rozliczenia w codziennych sytuacjach.

W praktyce użytkownicy rzadko potrzebują „okrągłych” kwot. Czasem to 150 czy 200 zł, a czasem chcą wypłacić tyle, ile wynika z konkretnej sytuacji – jak 260 zł na korepetycje czy 31,40 zł za opiekę nad zwierzęciem. Przewagą cashbacku w terminalach PolCard jest także to, że zdejmuje z konsumentów konieczność logistyki i szukania maszyny. Dzięki stale rosnącej skali sieci wypłata gotówki przestaje być osobnym zadaniem do zaplanowania, a staje się naturalnym ruchem przy okazji zakupów. Sklep na osiedlu przejmuje rolę bankomatu, dając pełną swobodę wypłacenia dokładnie takiej sumy, jakiej w danej chwili potrzebujemy.

dodał Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska, właściciela marki PolCard

Gdzie można skorzystać z usługi?

Z rozwiązania mogą korzystać klienci pięciu dużych instytucji finansowych. Są to Bank Millennium, Bank Pekao, VeloBank, Santander Bank Polska oraz Alior Bank. To one jako pierwsze wdrożyły pełną integrację z systemem wypłat sklepowych.

Lista punktów handlowych również się wydłuża. Gotówkę można pobrać między innymi w sieciach Żabka, Dino, Netto, Empik oraz Media Markt. Za obsługę technologiczną całego procesu odpowiada Fiserv Polska, właściciel marki PolCard.

telepolis
BLIK Polski Standard Płatności wypłata gotówki BLIK cashback gotówka z kasy sklepu
Zródła zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BLIK