ING Bank Śląski wydał komunikat. Zapisz sobie tę datę

ING Bank Śląski - utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów

Banki, celowo tak planują przerwy, aby jak najmniej przeszkadzały ich klientom. Jeśli jesteś użytkownikiem ING Banku Śląskiego, w najbliższy weekend, lepiej zaopatrz się w gotówkę. Wszystko po to, aby uniknąć potencjalnych nerwów przy bankomatach. Bank zaplanował na niedzielę (a konkretniej na noc z niedzieli na poniedziałek 1/2 marca 2026) prace serwisowe. Za wszelkie utrudnienia przeprasza, ale też i celowo informuje z wyprzedzeniem, aby się klienci przygotowali na trudności w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, a także na opóźnienia w księgowaniu transakcji.

ING Bank Śląski co nie będzie działało w nocy 1-2 marca 2026?

Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line. czytamy w komunikacie banku ING.

ING Bank Śląski parę dni temu postanowił zabrać głos w ważnej sprawie. Ostrzegł przed oszustami, którzy podszywają się pod znane firmy inwestycyjne. To schemat oszustwa, który niestety nadal działa. Wiele osób w dalszym ciągu się na niego nabiera.