ING Bank Śląski wydał komunikat. Zapisz sobie tę datę

Przed nami weekend, dlatego też nietrudno się domyślić, że niektóre banki chcą z niego skorzystać i przeprowadzić planowane prace serwisowe. ING postanowił wykorzystać noc z 1 na 2 marca 2026. Uprzedza swoich klientów, aby przygotowali się na drobne utrudnienia i mieli przy sobie gotówkę. 

ING Bank Śląski - utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów

Banki, celowo tak planują przerwy, aby jak najmniej przeszkadzały ich klientom. Jeśli jesteś użytkownikiem ING Banku Śląskiego, w najbliższy weekend, lepiej zaopatrz się w gotówkę. Wszystko po to, aby uniknąć potencjalnych nerwów przy bankomatach. Bank zaplanował na niedzielę (a konkretniej na noc z niedzieli na poniedziałek 1/2 marca 2026) prace serwisowe. Za wszelkie utrudnienia przeprasza, ale też i celowo informuje z wyprzedzeniem, aby się klienci przygotowali na trudności w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, a także na opóźnienia w księgowaniu transakcji.

ING Bank Śląski co nie będzie działało w nocy 1-2 marca 2026?

Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

czytamy w komunikacie banku ING.

ING Bank Śląski parę dni temu postanowił zabrać głos w ważnej sprawie. Ostrzegł przed oszustami, którzy podszywają się pod znane firmy inwestycyjne. To schemat oszustwa, który niestety nadal działa. Wiele osób w dalszym ciągu się na niego nabiera.

Bank przypomina, aby pod żadnym pozorem, nie przelewać w takich sytuacjach żadnych pieniędzy. Nie instalować programów takich, jak: Splashtop, TeamViewer (QuickSupport), Zoom czy AnyDesk. Warto poczytać też na temat inwestycji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK, Domu Maklerskiego lub na stronie banku. 

Zródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski