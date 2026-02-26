Telewizja i VoD

HBO dokręca śrubę. Skończy się cwaniakowanie

Tak jak Netflix wcześniej, tak teraz HBO Max próbuje skończyć z januszującymi klientami, którzy w kilka osób korzystają z jednego abonamentu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:02
0
Warner Bros. Discovery zapowiada znaczące rozszerzenie walki ze współdzieleniem kont w HBO Max. Jak poinformował JB Perrette, szef działu streamingu, globalne wdrożenie nowych zasad rozpocznie się w tym roku. Oznacza to, że rozwiązania testowane dotychczas głównie w Stanach Zjednoczonych wkrótce obejmą także użytkowników w Europie, Ameryce Łacińskiej oraz kolejnych regionach świata.

Warner Bros. Discovery próbuje zwiększyć liczbę użytkowników

Firma od dłuższego czasu stopniowo zaostrza podejście do dzielenia się hasłami. W USA wprowadzono wyraźniejsze komunikaty zachęcające do wykupienia dodatkowego dostępu dla osób spoza gospodarstwa domowego w cenie 7,99 dolara (równowartość ok. 29 złotych) miesięcznie. Powód? Discovery widzi szansę na zwiększenie przychodów dzięki ograniczeniu nieautoryzowanego współdzielenia subskrypcji.

Egzekwowanie nowych zasad dopiero zaczyna nabierać skali i będzie jednym z kluczowych elementów strategii wzrostu w najbliższym okresie. W ostatnim kwartale 2025 roku HBO Max pozyskało globalnie 3,5 miliona nowych subskrybentów, co przełożyło się na łączną liczbę 131,6 miliona użytkowników. Warner Bros. Discovery zakłada, że do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie do około 150 milionów.

Równolegle trwają rozmowy dotyczące przyszłości biznesu streamingowego koncernu. W grudniu Warner Bros. Discovery zawarło porozumienie w sprawie sprzedaży swojego studia oraz platformy streamingowej Netflixowi za 83 miliardy dolarów. Negocjacje zostały jednak ponownie otwarte, a zainteresowanie przejęciem wykazuje również Paramount.

