USA mają spory problem. Chiny nadal blokują metale ziem rzadkich

Pomimo zawartego w październiku 2025 roku rozejmu w wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przemysł półprzewodników nadal zmaga się z problemami w dostępie do kluczowych surowców. Najnowsze informacje wskazują, że dostawcy metali ziem rzadkich napotykają istotne ograniczenia, które utrudniają produkcję nowoczesnych układów scalonych, w tym chipów wykorzystywanych w sieciach 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chiny nie mogąc produkować samemu próbują spowolnić też Zachód

Dotyczy to w szczególności skandu, który jest niezbędny przy produkcji układów stosowanych w smartfonach oraz stacjach bazowych. Amerykańskie firmy mają trudności z uzyskaniem chińskich licencji eksportowych, ponieważ Pekin wymaga szczegółowego wskazania końcowego odbiorcy materiału. Procedura ta obejmuje praktycznie wszystkie metale ziem rzadkich pochodzące z Chin, które mogą zostać wykorzystane do produkcji układów w litografii 14 nm lub nowszej.

Kontrole zostały wprowadzone przez Chiny w grudniu 2024 roku, ale zaostrzono je w kwietniu 2025 roku jako odpowiedź na cła nałożone przez Donalda Trumpa. Ograniczenia nie dotyczą wyłącznie samych surowców, ale również technologii ich przetwarzania oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. W praktyce oznacza to, że państwa próbujące uniezależnić się od chińskich dostaw nie mogą szybko nadrobić braków.

Co prawda Chiny rozpoczęły wydawanie pierwszych licencji eksportowych po ogłoszeniu rozejmu, jednak są one przyznawane konkretnym odbiorcom, a nie całym sektorom przemysłu. W efekcie dostęp do surowców pozostaje ograniczony i nierównomierny, co zmusza część amerykańskich producentów do zwrócenia się o pomoc do władz federalnych.

Według przedstawicieli administracji USA działania Państwa Środka mogą być bezpośrednio wymierzone w branżę półprzewodników, co zapowiada, że temat ten stanie się jednym z głównych punktów rozmów między przywódcami obu krajów podczas planowanych spotkań na przełomie marca i kwietnia 2026 roku.

USA i sojusznicy rozwijają inicjatywę Pax Silica

Obecna sytuacja uwypukliła także strategiczną słabość Stanów Zjednoczonych wynikającą z uzależnienia od jednego dostawcy metali ziem rzadkich. W odpowiedzi administracja Trumpa planuje utworzenie strategicznych rezerw tych surowców, wzorowanych na amerykańskich rezerwach ropy naftowej powstałych po kryzysie energetycznym lat 70.