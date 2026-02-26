Opaski Huawei Band 11 wchodzą do Polski. Są dwie wersje, w tym Pro z GPS

W kilka dni po premierze na rynkach Azji seria opasek Huawei Band 11 doczekała się globalnej i polskiej premiery. Opaski są lekkie i wygodne w noszeniu, ale funkcjami mogą konkurować z wieloma smartwatchami.

Huawei Band 11 – nie poczujesz ich na nadgarstku

Band 11 ma zaledwie 8,99 mm grubości i waży 17 g (wersja Pro –18 g). Użytkownicy mogą wybierać między wykończeniem z polerowanego aluminium a trwałym polimerem, a także dobrać pasek – od wersji nylonowych po fluoroelastomerowe. Opaski zapewniają wodoszczelność 5 ATM.

Seria Huawei Band 11 wyposażona jest w ekran AMOLED o przekątnej 1,62 cala i rozdzielczości 286 × 482 pikseli. Najważniejszą różnicą między modelami jest jasność szczytowa wyświetlacza. Podstawowy Huawei Band 11 oferuje luminancję na poziomie 1500 nitów, co jest solidnym wynikiem, jednak wariant Band 11 Pro osiąga nawet 2000 nitów. Taka wartość powinna zapewnić bezproblemową czytelność nawet w ostrym, letnim słońcu. Całość uzupełnia wybór ponad 100 tarcz zegarka.

Wersja Pro wyróżnia się nie tylko ekranem. Najważniejszym dodatkiem jest niezależny moduł GPS, który pozwala na precyzyjne śledzenie trasy, dystansu i tempa bez konieczności zabierania ze sobą telefonu na trening. Dodatkowo model Pro otrzymał zaawansowane algorytmy dla biegaczy. Opaska jest w stanie analizować technikę biegu, w tym bilans kontaktu stopy z podłożem, co ma pomóc w poprawie wyników i ograniczeniu ryzyka kontuzji.

100 trybów sportowych i 14 dni pracy

Niezależnie od wybranej wersji, użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 100 trybów treningowych (od biegania, przez trening siłowy, po jogę). Wyniki można analizować w aplikacji Huawei Zdrowie.

Opaski Huawei Band 11 wyposażone są w zaawansowany czujnik optyczny, który umożliwia standardowy pomiar pulsu i natlenienia krwi (SpO₂), ale także analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV). Urządzenie oferuje również monitoring snu, ostrzeganie o wynikach zdrowotnych odbiegających od normy, zintegrowany kalendarz cyklu menstruacyjnego, a także ćwiczenia oddechowe.

Za zasilanie odpowiada ogniwo o pojemności 300 mAh. Według deklaracji producenta pozwala to na korzystanie z opaski do 9 dni bez ładowania.

Opaski z serii Huawei Band 11 współpracują zarówno ze smartfonami na Androidzie, jak i systemem iOS.

Oferta premierowa

Rekomendowane ceny detaliczne inteligentnych opasek z serii Huawei Band 11 prezentują się następująco:

Huawei Band 11 obudową z polimeru za 219 zł , w wersjach ze srebrną obudową i fioletowym paskiem z fluoroelastomeru i czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

, w wersjach ze srebrną obudową i fioletowym paskiem z fluoroelastomeru i czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru. Huawei Band 11 ze stopu aluminium za 249 zł , w wersjach ze srebrną obudową z białym paskiem z fluoroelastomeru, z beżową obudową i beżowym paskiem z fluoroelastomeru, ze srebrną obudową i zielonym paskiem z fluoroelastomeru.

, w wersjach ze srebrną obudową z białym paskiem z fluoroelastomeru, z beżową obudową i beżowym paskiem z fluoroelastomeru, ze srebrną obudową i zielonym paskiem z fluoroelastomeru. Huawei Band 11 Pro ze stopu aluminium za 299 zł, w wersjach ze srebrną obudową i zielonym paskiem nylonowym, ze srebrną obudową i niebieskim paskiem z fluoroelastomeru, z czarną obudową i czarnym paskiem z fluoroelastomeru.

Z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 22 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 50 zł na Huawei Band 11 Pro i modele Huawei Band 11 z obudową ze stopu aluminium, oraz 40 zł – na modele Huawei Band 11 z obudową z polimeru.