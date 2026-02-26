Sprzęt

Do Galaxy S26 przyda się ładowarka. Samsung ma nową, magnetyczną

W przedsprzedaży są już dostępne najnowsze smartfony Samsunga z serii Galaxy S26. Urządzeniom tym brakuje na wyposażeniu ważnego dodatku - ładowarki. Samsung pokazał nowe akcesorium tego typu, wykorzystujące standard Qi2.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:56
0
Nowy standard ładowania bezprzewodowego

Koreański producent przygotował nową magnetyczną ładowarkę, która ma ułatwić korzystanie z ładowania bezprzewodowego w najnowszych smartfonach. Do wyboru są dwa warianty: sama podkładka ładująca za 49,99 USD (180 zł) oraz zestaw wyposażony dodatkowo w adapter sieciowy o mocy 45 W za 74,99 USD (270 zł). Rozwiązanie to zapewnia stabilne i precyzyjne połączenie urządzeń podczas ładowania.

Nowe akcesoria współpracują nie tylko z najnowszymi flagowcami z serii Galaxy S26. Są one kompatybilne również z ubiegłoroczną serią Galaxy S25. Standard Qi2 pozwala na korzystanie z tych ładowarek także w przypadku smartfonów innych producentów, o ile otrzymały stosowny certyfikat.

Wymagania techniczne i wydajność

Telefony z serii Galaxy S26 nie mają magnesów zamontowanych bezpośrednio pod tylną obudową. Oznacza to, że funkcja magnetycznego przyciągania ładowarki zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik założy na smartfon specjalne etui. Samsung przygotował kilka rodzajów pokrowców wspierających tę technologię, które umożliwiają stabilne przyleganie akcesoriów.

Wydajność ładowania jest zróżnicowana w zależności od posiadanego modelu telefonu. Najwyższą moc na poziomie 25 W oferuje model Galaxy S26 Ultra. Wariant Galaxy S26+ można tak ładować z mocą 20 W, natomiast podstawowy Galaxy S26 ogranicza ten proces do 15 W. Samsung ostrzega, że pełna prędkość jest dostępna tylko przy użyciu oryginalnych akcesoriów Qi2.

Ceny akcesoriów w oficjalnej dystrybucji

Zakup samej ładowarki magnetycznej Galaxy to nie jedyny wydatek. Przyda się też odpowiednie etui z magnesem. W oficjalnym polskim sklepie internetowym Samsunga dostępne są już takie etui. Ceny zaczynają się od 219 zł.

Dlaczego Samsung nie zamontował magnesu wewnątrz obudowy, jak robią to między innymi Google w Pixelach i Apple iPhone'ach? Koreański producent chciał w ten sposób zachować funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego, której ten magnes miałby przeszkadzać. Takiej funkcji nie mają "magnetyczni" konkurenci.

Nowe Galaktyki już w przedsprzedaży

Wczoraj, 25 lutego, w Polsce, ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26
0 opinii
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Decydując się na zakup któregoś z powyższych urządzeń, możemy skorzystać z kilku promocji, które przygotował producent:

  • smartfony z większą ilością pamięci kosztują tyle samo, co gorzej wyposażone warianty (patrz tabela poniżej),
  • nawet 2000 zł zwrotu w Programie Odkup,
  • możliwość wynajęcia smartfonu w ramach Programu Flex,
  • ochrona Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo.

Zobacz: Samsung pokazał serię Galaxy S26. Sprawdź, ile zapłacisz w Polsce

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00
telepolis
samsung Qi2 Samsung Galaxy S26 Ultra ładowarka Qi2 Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ nowa ładowarka Samsung Galaxy Magnet Wireless Charger
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung, Phone Arena