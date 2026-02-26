Do Galaxy S26 przyda się ładowarka. Samsung ma nową, magnetyczną

Nowy standard ładowania bezprzewodowego

Koreański producent przygotował nową magnetyczną ładowarkę, która ma ułatwić korzystanie z ładowania bezprzewodowego w najnowszych smartfonach. Do wyboru są dwa warianty: sama podkładka ładująca za 49,99 USD (180 zł) oraz zestaw wyposażony dodatkowo w adapter sieciowy o mocy 45 W za 74,99 USD (270 zł). Rozwiązanie to zapewnia stabilne i precyzyjne połączenie urządzeń podczas ładowania.

Nowe akcesoria współpracują nie tylko z najnowszymi flagowcami z serii Galaxy S26. Są one kompatybilne również z ubiegłoroczną serią Galaxy S25. Standard Qi2 pozwala na korzystanie z tych ładowarek także w przypadku smartfonów innych producentów, o ile otrzymały stosowny certyfikat.

Wymagania techniczne i wydajność

Telefony z serii Galaxy S26 nie mają magnesów zamontowanych bezpośrednio pod tylną obudową. Oznacza to, że funkcja magnetycznego przyciągania ładowarki zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik założy na smartfon specjalne etui. Samsung przygotował kilka rodzajów pokrowców wspierających tę technologię, które umożliwiają stabilne przyleganie akcesoriów.

Wydajność ładowania jest zróżnicowana w zależności od posiadanego modelu telefonu. Najwyższą moc na poziomie 25 W oferuje model Galaxy S26 Ultra. Wariant Galaxy S26+ można tak ładować z mocą 20 W, natomiast podstawowy Galaxy S26 ogranicza ten proces do 15 W. Samsung ostrzega, że pełna prędkość jest dostępna tylko przy użyciu oryginalnych akcesoriów Qi2.

Ceny akcesoriów w oficjalnej dystrybucji

Zakup samej ładowarki magnetycznej Galaxy to nie jedyny wydatek. Przyda się też odpowiednie etui z magnesem. W oficjalnym polskim sklepie internetowym Samsunga dostępne są już takie etui. Ceny zaczynają się od 219 zł.

Dlaczego Samsung nie zamontował magnesu wewnątrz obudowy, jak robią to między innymi Google w Pixelach i Apple iPhone'ach? Koreański producent chciał w ten sposób zachować funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego, której ten magnes miałby przeszkadzać. Takiej funkcji nie mają "magnetyczni" konkurenci.

Nowe Galaktyki już w przedsprzedaży

Wczoraj, 25 lutego, w Polsce, ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 0 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 0 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Decydując się na zakup któregoś z powyższych urządzeń, możemy skorzystać z kilku promocji, które przygotował producent: