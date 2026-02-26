Do Galaxy S26 przyda się ładowarka. Samsung ma nową, magnetyczną
W przedsprzedaży są już dostępne najnowsze smartfony Samsunga z serii Galaxy S26. Urządzeniom tym brakuje na wyposażeniu ważnego dodatku - ładowarki. Samsung pokazał nowe akcesorium tego typu, wykorzystujące standard Qi2.
Nowy standard ładowania bezprzewodowego
Koreański producent przygotował nową magnetyczną ładowarkę, która ma ułatwić korzystanie z ładowania bezprzewodowego w najnowszych smartfonach. Do wyboru są dwa warianty: sama podkładka ładująca za 49,99 USD (180 zł) oraz zestaw wyposażony dodatkowo w adapter sieciowy o mocy 45 W za 74,99 USD (270 zł). Rozwiązanie to zapewnia stabilne i precyzyjne połączenie urządzeń podczas ładowania.
Nowe akcesoria współpracują nie tylko z najnowszymi flagowcami z serii Galaxy S26. Są one kompatybilne również z ubiegłoroczną serią Galaxy S25. Standard Qi2 pozwala na korzystanie z tych ładowarek także w przypadku smartfonów innych producentów, o ile otrzymały stosowny certyfikat.
Wymagania techniczne i wydajność
Telefony z serii Galaxy S26 nie mają magnesów zamontowanych bezpośrednio pod tylną obudową. Oznacza to, że funkcja magnetycznego przyciągania ładowarki zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik założy na smartfon specjalne etui. Samsung przygotował kilka rodzajów pokrowców wspierających tę technologię, które umożliwiają stabilne przyleganie akcesoriów.
Wydajność ładowania jest zróżnicowana w zależności od posiadanego modelu telefonu. Najwyższą moc na poziomie 25 W oferuje model Galaxy S26 Ultra. Wariant Galaxy S26+ można tak ładować z mocą 20 W, natomiast podstawowy Galaxy S26 ogranicza ten proces do 15 W. Samsung ostrzega, że pełna prędkość jest dostępna tylko przy użyciu oryginalnych akcesoriów Qi2.
Ceny akcesoriów w oficjalnej dystrybucji
Zakup samej ładowarki magnetycznej Galaxy to nie jedyny wydatek. Przyda się też odpowiednie etui z magnesem. W oficjalnym polskim sklepie internetowym Samsunga dostępne są już takie etui. Ceny zaczynają się od 219 zł.
Dlaczego Samsung nie zamontował magnesu wewnątrz obudowy, jak robią to między innymi Google w Pixelach i Apple iPhone'ach? Koreański producent chciał w ten sposób zachować funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego, której ten magnes miałby przeszkadzać. Takiej funkcji nie mają "magnetyczni" konkurenci.
Nowe Galaktyki już w przedsprzedaży
Wczoraj, 25 lutego, w Polsce, ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S26. Do wyboru mamy trzy modele w różnych konfiguracjach pamięci i kolorach.
Decydując się na zakup któregoś z powyższych urządzeń, możemy skorzystać z kilku promocji, które przygotował producent:
- smartfony z większą ilością pamięci kosztują tyle samo, co gorzej wyposażone warianty (patrz tabela poniżej),
- nawet 2000 zł zwrotu w Programie Odkup,
- możliwość wynajęcia smartfonu w ramach Programu Flex,
- ochrona Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo.