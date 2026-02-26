Sprzęt

Słuchawki z ANC znanej marki w śmiesznej cenie. Nic, tylko brać

Mowa tu o kwocie 89,99 zł. Jak to możliwe, że słuchawki z ANC, który naprawdę działa, a nie tylko udaje, że coś tłumi, są tak tanie? To proste: ponieważ poza promocją kosztują one 169,99 zł. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:35
0
Telepolis.pl
Mowa tu o Baseus Bowie MZ10. Są to konstrukcyjnie dość proste słuchawki, które jednak oferują wszystko to, co niezbędne. Mimo to można wskazać w nich pewne cięcia, które wyjaśniają taką, a nie inną cenę. Inna sprawa, że w tej kwestii wypadają niewiele gorzej, od AirPodsów. 

Baseus Bowie MZ10 Tanie z ANC

Baseus Bowie MZ10

Mowa tu o baterii. O ile etui sprawia, że mogą one grać przez 20 godzin, tak poza nim wyciągają 4,5 godziny. Dla porównania AirPodsy wytrzymują do 5 godzin. Nie jest to wynik wybitny, jednak wciąż akceptowalny.

Baseus Bowie MZ10 Tanie z ANC

Rekompensuje go natomiast obecność ANC, które może pochwalić się tłumieniem w okolicach 25 dB. Mamy tu także tryb niskiego opóźnienia, który świetnie sprawdza się przy grach i filmach i obniża reakcję słuchawek do 0,06 s. dzięki technologii DCLL. Na pochwałę zasługują także 10 mm przetworniki. A wszystko to za jedyne 89,99 zł

słuchawki TWS baseus Baseus Bowie MZ10
Zródła zdjęć: Baseus