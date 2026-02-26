Amazfit znów bije Garmina. Pełnia możliwości za pół ceny

Tuż przed premierą zegarka dla biegaczy Huawei WATCH GT Runner 2 firma Amazfit pokazała swój najnowszy model o podobnym przeznaczeniu – Active 3 Premium.

Active 3 Premium wraz z paskiem waży niecałe 55 g. W ramkę z nierdzewnej stali wkomponowano ekran AMOLED o wielkości 1,32 cala. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 3000 nitów. Szafirowe szkło chroni ekran przed uderzeniami i porysowaniami. Całość zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Nowość Amazfita ma wbudowany moduł GNSS (5 systemów) z mapami offline, czujnik biometryczny BioTracker i zestaw innych sensorów, przydatnych w każdych warunkach. Smartwatch na jednym ładowaniu może pracować do 12 dni i do 76 godzin z włączonym GPS.

Active 3 Premium dla biegaczy

Osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem otrzymują w Active 3 Premium wsparcie już na etapie planowania treningów. Mogą skorzystać z Zepp Coach – trenera AI, który, uwzględniając m.in. poziom wytrenowania, tworzy i aktualizuje na bieżąco spersonalizowany plan przygotowań. Active 3 Premium oferuje także gotowe kursy treningowe, które można dostosowywać do własnych możliwości. Natomiast bardziej zaawansowani biegacze mogą tworzyć od podstaw własne plany, korzystając ze specjalnych szablonów treningowych.

Ważnym wsparciem jest funkcja umożliwiająca wyznaczenie progu mleczanowego oraz automatyczne szacowanie tętna (LTHR) i tempa (LTP) na tym poziomie. Active 3 Premium nie tylko określa próg mleczanowy wraz z maksymalnym pułapem tlenowym, ale także podpowiada w czasie rzeczywistym, kiedy zwiększyć tempo, a kiedy je ustabilizować, aby świadomie realizować plan i stopniowo poprawiać wydolność oraz wytrzymałość.

Biegacze mają do dyspozycji kilka trybów biegowych, w tym do treningów na bieżni oraz bieżni mechanicznej. Wszystkie tryby udostępniają dziesiątki parametrów treningowych. Pozwalają także na personalizację widoków z danymi – w zależności od poziomu zaawansowania i rodzaju treningu można śledzić do sześciu parametrów jednocześnie.

Active 3 Premium rejestruje i porównuje w czasie rzeczywistym wydajność biegu z poprzednimi jednostkami treningowymi. Postępy, w tym technikę biegania, można analizować, zestawiając takie dane potreningowe jak kadencja, czas kontaktu z podłożem czy zakres ruchu ciała podczas biegu.

Podobne możliwości oferują także inne tryby sportowe, w tym tryb treningu siłowego. Łącznie zegarek obsługuje ponad 170 dyscyplin sportowych.

Analiza regeneracji i śledzenie zużycia obuwia

Najnowszy smartwatch Amazfit podaje także dane regeneracyjne, takie jak czas potrzebny do pełnej regeneracji, jakość snu, zmienność rytmu serca (HRV), która pośrednio wskazuje poziom zmęczenia układu nerwowego, a także obciążenie i zmęczenie treningowe w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Active 3 Premium oferuje również funkcję monitorowania zużycia butów sportowych. Dzięki temu biegacz może kontrolować stopień eksploatacji obuwia i wymienić na nowe w optymalnym momencie.

