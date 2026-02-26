Smartfony w Europie skorzystają z satelitarnego 5G. Testy się udały

Przełom w łączności satelitarnej

Inżynierowie z firm Celeste Technologies, Qualcomm oraz Sateliot przeprowadzili próby w laboratorium w Lannion we Francji. Wykorzystali oprogramowanie SmartgNB oraz modem 5G Qualcommu do nawiązania stabilnego połączenia. Testy potwierdziły, że systemy te potrafią ze sobą współpracować w standardzie 3GPP Release 17.

Rozwiązanie Celeste Technologies opiera się całkowicie na oprogramowaniu. Działa ono na procesorach wielordzeniowych bez potrzeby stosowania dodatkowych akceleratorów sprzętowych. Dzięki temu system jest elastyczny i może być instalowany na różnych platformach obliczeniowych, takich jak x86 czy ARM.

Podczas testów sprawdzono scenariusze dla satelitów na orbicie geostacjonarnej oraz niskiej orbicie okołoziemskiej. Udało się uzyskać pełny przesył danych między stacją bazową a urządzeniem testowym. Potwierdza to gotowość technologii do wdrożenia w rzeczywistych warunkach kosmicznych.

Budowa europejskiej konstelacji

Firma Sateliot planuje wykorzystać te wyniki do budowy własnej sieci satelitów LEO. Nowa infrastruktura ma zapewniać stały zasięg dla Internetu Rzeczy (IoT) oraz komunikacji bezpośredniej z telefonami (D2D). System będzie działał w paśmie S (od 2 do 4 GHz), co ma kluczowe znaczenie dla niezależności technologicznej Europy.

Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie w motoryzacji, bezpieczeństwie cywilnym oraz sektorze obronnym. Pozwoli na utrzymanie łączności tam, gdzie tradycyjne nadajniki naziemne nie mają zasięgu. Przedstawiciele zaangażowanych firm wskazują, że standardowa łączność satelitarna staje się realnym produktem komercyjnym.