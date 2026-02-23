Kosmos

Poważne problemy z rakietą. Ponowny podbój Księżyca opóźniony w czasie

Już w marcu miał mieć miejsce start misji Artemis II. Okazuje się jednak, że z powodu problemów technicznych związanych z rakietą SLS zostanie on przesunięty.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:44
Misje Artemis, zapoczątkowane jeszcze za poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, mają na celu powrót ludzkości na Księżyc. Artemis II miała być natomiast misją załogową w kierunku Srebrnego Globu. Co prawda astronauci biorący w niej udział nie wylądują na jego powierzchni. Zamiast tego go okrążyć w module Orion, a następnie powrócić na Ziemię. Cała misja ma natomiast potrwać 10 dni. 

Problemy z SLS

Awaria wystąpiła dzień po tym, jak astronauci zostali zamknięci w izolacji mającej zapewnić ich nienaganne zdrowie podczas misji. Oczywiście po wystąpieniu problemów zostali z niej wypuszczeni. 

Co do samych trudności, to dotyczą one przepływu helu do górnego stopnia rakiety SLS. Jak podaje NASA:

Górny stopień wykorzystuje hel do utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych dla silnika stopnia oraz do sprężania ciekłego wodoru i ciekłego tlenu w zbiornikach paliwa. Systemy działały podczas prób wstępnych NASA Artemis II, ale zespoły nie były w stanie zapewnić prawidłowego przepływu helu podczas normalnych operacji i rekonfiguracji po próbie wstępnej, która zakończyła się 19 lutego. Operatorzy stosują metodę zapasową, aby utrzymać odpowiednie warunki środowiskowe dla silników górnego stopnia i rakiety, która pozostaje w bezpiecznej konfiguracji.

Szacuje się, że problemy zostaną rozwiązane w ciągu kilku tygodni, a start misji będzie mógł się odbyć już w kwietniu. Należy jednak pamiętać, że do tego czasu rakieta wciąż będzie bardzo intensywnie testowana i mogą pojawić się inne problemy. W misjach takich jak ta wszystko musi działać idealnie i nie ma miejsca na nawet najmniejsze błędy.

Image
telepolis
Księżyc SLS Artemis II lot na Księżyc
Zródła zdjęć: buradaki / Shutterstock
Źródła tekstu: NASA