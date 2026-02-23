Poważne problemy z rakietą. Ponowny podbój Księżyca opóźniony w czasie

Misje Artemis, zapoczątkowane jeszcze za poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, mają na celu powrót ludzkości na Księżyc. Artemis II miała być natomiast misją załogową w kierunku Srebrnego Globu. Co prawda astronauci biorący w niej udział nie wylądują na jego powierzchni. Zamiast tego go okrążyć w module Orion, a następnie powrócić na Ziemię. Cała misja ma natomiast potrwać 10 dni.

Problemy z SLS

Awaria wystąpiła dzień po tym, jak astronauci zostali zamknięci w izolacji mającej zapewnić ich nienaganne zdrowie podczas misji. Oczywiście po wystąpieniu problemów zostali z niej wypuszczeni.

Co do samych trudności, to dotyczą one przepływu helu do górnego stopnia rakiety SLS. Jak podaje NASA:

Górny stopień wykorzystuje hel do utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych dla silnika stopnia oraz do sprężania ciekłego wodoru i ciekłego tlenu w zbiornikach paliwa. Systemy działały podczas prób wstępnych NASA Artemis II, ale zespoły nie były w stanie zapewnić prawidłowego przepływu helu podczas normalnych operacji i rekonfiguracji po próbie wstępnej, która zakończyła się 19 lutego. Operatorzy stosują metodę zapasową, aby utrzymać odpowiednie warunki środowiskowe dla silników górnego stopnia i rakiety, która pozostaje w bezpiecznej konfiguracji.