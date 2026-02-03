SpaceX przejmuje xAI. Centra danych trafią na orbitę

Energia prosto ze Słońca

Obecny rozwój modeli sztucznej inteligencji jest uzależniony od naziemnych centrów danych. Wymagają one ogromnych ilości energii elektrycznej oraz wydajnych systemów chłodzenia. Globalne zapotrzebowanie na prąd dla AI rośnie tak szybko, że ziemska infrastruktura może wkrótce okazać się niewydolna. Rozwiązaniem tego problemu ma być kosmos.

Przestrzeń kosmiczna oferuje niemal nieograniczony dostęp do energii słonecznej oraz naturalne chłodzenie. Satelity działające jako orbitalne centra danych nie generują kosztów operacyjnych typowych dla placówek na Ziemi. W kosmosie słońce świeci niemal bez przerwy, co pozwala na stałe zasilanie potężnych procesorów. Plan zakłada budowę konstelacji złożonej z miliona takich satelitów.

Rola rakiety Starship

Kluczowym elementem projektu jest system nośny Starship. Do tej pory żaden pojazd nie był w stanie wynieść na orbitę tak dużej masy ładunku. W rekordowym roku 2025 na orbitę trafiło łącznie około 3000 ton ładunków, głównie satelitów Starlink. Nowy plan wymaga jednak znacznie częstszych lotów.

Docelowo starty Starshipa mają odbywać się co godzinę. Każdy lot dostarczy na orbitę 200 ton sprzętu. Pozwoli to na wynoszenie milionów ton infrastruktury rocznie. Nowe satelity Starlink V3 oraz urządzenia do bezpośredniej łączności komórkowej będą tylko wstępem do budowy orbitalnej sieci obliczeniowej.

Kosmos tańszy niż Ziemia

Szacunki wskazują, że w ciągu dwóch lub trzech lat kosmos stanie się najbardziej ekonomicznym miejscem do generowania mocy obliczeniowej dla AI. Wyniesienie miliona ton satelitów rocznie dodałoby 100 gigawatów mocy obliczeniowej do globalnej puli. Odbyłoby się to bez obciążania środowiska naturalnego na Ziemi.

Niższe koszty operacyjne pozwolą firmom na szybsze trenowanie zaawansowanych modeli. Nowa konstelacja będzie wykorzystywać sprawdzone strategie zrównoważonego rozwoju, w tym systemy usuwania satelitów po zakończeniu ich eksploatacji. Technologia ta ma przyspieszyć postęp w fizyce i inżynierii.

Bazy na Księżycu i Marsie

Projekt orbitalnych serwerowni ma sfinansować dalszą eksplorację Układu Słonecznego. Zyski z przetwarzania danych w kosmosie mają umożliwić budowę stałych baz na Księżycu oraz miast na Marsie. Księżycowe fabryki mogłyby wykorzystywać lokalne surowce do produkcji kolejnych satelitów.