Logitech pokazał tanie słuchawki dla graczy. Sprawdź, co potrafią

Dwa sposoby na połączenie ze sprzętem

Słuchawki Logitech G325 Lightspeed wykorzystują dwa standardy komunikacji bezprzewodowej. Podstawą jest autorska technologia Lightspeed, która zapewnia stabilne połączenie bez opóźnień. Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych grach sieciowych, gdzie liczy się czas reakcji. Producent dołącza do zestawu odbiornik USB, który umożliwia podłączenie słuchawek do komputera PC oraz konsol.

Użytkownicy mogą również korzystać z łączności Bluetooth 5.2. Pozwala to na sparowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony czy tablety. Przełączanie się między trybem gry na komputerze a telefonem jest bardzo proste. Wymaga jedynie naciśnięcia jednego przycisku na obudowie. Dzięki temu można szybko odebrać połączenie telefoniczne w trakcie rozgrywki.

Lekka konstrukcja i długa praca

Logitech postawił na mobilność i wygodę noszenia. Cała konstrukcja waży zaledwie 212 gramów. Słuchawki wyposażono w miękkie nauszniki oraz nowoczesny system dopasowania, co ma zapewnić komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji. Wszystkie niezbędne przyciski sterujące umieszczono bezpośrednio na słuchawkach. Użytkownik ma pod ręką włącznik, regulację głośności oraz wyciszenie mikrofonu.

Istotnym parametrem dla graczy jest czas pracy urządzenia bez konieczności ładowania. Bateria w modelu G325 wytrzymuje ponad 24 godziny ciągłego użytkowania. Taki zapas energii pozwala na korzystanie ze sprzętu od rana do wieczora, zarówno do grania, jak i słuchania muzyki czy pracy.

Jakość dźwięku i rozmów

Producent zastosował w tym modelu przetworniki generujące 24-bitowy dźwięk. Rozwiązanie to ma zapewnić szczegółowe i bogate brzmienie w różnych gatunkach gier. Logitech deklaruje, że słuchawki dobrze odwzorowują zarówno epickie ścieżki dźwiękowe, jak i subtelne odgłosy otoczenia, na przykład kroki przeciwników czy padający deszcz.

Do komunikacji głosowej służy wbudowany mikrofon typu beamforming. Jego zadaniem jest naturalne i wyraźne przekazywanie głosu gracza. Sprzęt współpracuje z oprogramowaniem Logitech G HUB oraz dedykowaną aplikacją mobilną. Umożliwiają one dostosowanie korektora graficznego oraz włączenie redukcji szumów wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Dostępność i cena

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych. Klienci mogą wybierać pomiędzy wersją czarną, białą oraz liliową. Producent podkreśla, że minimalistyczny design ma pasować do każdego stylu grania.