TP-Link wprowadza Wi-Fi 7 do ogrodu i na taras

Odporność na warunki atmosferyczne

Nowy model z serii Deco został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pracy. Obudowa urządzenia posiada certyfikat szczelności IP65. Zapewnia to ochronę podzespołów przed kurzem oraz opadami deszczu. Montaż urządzenia na elewacji lub słupie pozwala wyeliminować tak zwane martwe strefy. Użytkownik zyskuje stabilny dostęp do sieci poza murami domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Konstrukcja umożliwia elastyczny montaż. Zasilanie urządzenia odbywa się na dwa sposoby. Można skorzystać z technologii PoE 802.3at. Drugą opcją jest tradycyjne zasilanie prądem przemiennym. Ułatwia to integrację sprzętu z istniejącą instalacją elektryczną lub sieciową.

Parametry techniczne i wydajność

Deco BE25-Outdoor pracuje w standardzie Wi-Fi 7. Przekłada się to na wysoką przepustowość łącza. W paśmie 5 GHz prędkość dochodzi do 4324 Mb/s. Dla pasma 2,4 GHz producent deklaruje do 688 Mb/s. Obsługa dwóch pasm pozwala na lepsze zarządzanie ruchem sieciowym. Jest to istotne przy dużej liczbie podłączonych urządzeń mobilnych oraz sprzętów IoT.

Urządzenie wyposażono w dwa porty WAN/LAN. Oba obsługują przepustowość 2,5 Gb/s. Pozwala to na pełne wykorzystanie szybkich łączy światłowodowych. Sprzęt obsługuje technologie takie jak Multi-Link Operation (MLO) oraz 4K-QAM. Rozwiązania te zwiększają wydajność transmisji danych.

Spójna sieć Mesh

Model ten integruje się z wszystkimi innymi jednostkami z rodziny Deco. Umożliwia to stworzenie jednolitej sieci mesh obejmującej dom i ogród. Urządzenia klienckie, takie jak smartfony, łączą się automatycznie z najbliższym nadajnikiem. Proces ten odbywa się płynnie i bez przerywania transmisji danych. Eliminuje to problem buforowania podczas przemieszczania się po posesji.

Producent zadbał również o cyberbezpieczeństwo. Sieć jest chroniona szyfrowaniem WPA3. Użytkownicy otrzymują dostęp do pakietu TP-Link HomeShield. Oferuje on ochronę antywirusową oraz funkcje kontroli rodzicielskiej. Konfiguracja odbywa się poprzez dedykowaną aplikację mobilną. Pozwala ona na tworzenie profili dla domowników i zarządzanie czasem dostępu do Internetu.

Dostępność i cena