Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000

Rodzina Intel Xeon 600 ma bazować na architekturzę Intel Redwood Cove oraz litografii Intel 3 (klasy 3 nm). Na rynek trafi 11 różnych modeli, z czego 5 doczeka się wydania pudełkowego. Konkretnej daty premiery nadal brak, ale nowe płyty główne Intel W890 z gniazdem LGA 4710-2 oraz gotowe stacje robocze od producentów OEM mają pojawić się pod koniec marca.

Intel obiecuje do 61% wyższą wydajność wielowątkową

Odblokowane modele z serii X pozwalają na podkręcanie, obsługują ośmiokanałową pamięć DDR5-6400, oferują 128 linii PCIe 5.0, wsparcie dla CXL 2.0 oraz akceleratory Intel AMX w każdym rdzeniu. Nowością jest także obsługa do 4 TB RAM, co dwukrotnie przewyższa możliwości Threadripperów Pro 9000 WX i czterokrotnie bazowej serii Threadripper 9000. W praktyce to jednak opcja głównie dla bardzo specyficznych zastosowań.

Po raz pierwszy w stacjach roboczych pojawia się także wsparcie dla Multiplexed Rank DIMM. Rozwiązanie znane z serwerów pozwala osiągać transfery do 8000 MT/s. MRDIMM korzystają z tego samego gniazda co RDIMM, ale Intel ogranicza ich obsługę wyłącznie do pięciu najmocniejszych modeli. Mówimy o technologii skierowanej głównie do środowisk HPC, gdzie liczy się maksymalna przepustowość pamięci.

Według deklaracji Niebieskich nowe Xeony oferują do 9% wyższą wydajność jednowątkową i nawet do 61% lepszą wydajność wielowątkową względem odświeżonych Sapphire Rapids-WS. Kluczową rolę odgrywa tu znacznie większa liczba rdzeni (wyłącznie jednostki typu P). Flagowy Intel Xeon 698X to aż 86-rdzenie i 192 wątki z taktowaniem do 4,8 GHz.

Intel chętnie dzieli się też wynikami testów. W SPEC Workstation 4 flagowy Xeon 698X ma oferować m.in. 17% wzrostu wydajności w zadaniach AI, 61% w usługach finansowych czy 19% w naukach przyrodniczych względem Xeona w9-3595X. W Blenderze scena Junkshop renderuje się aż o 74% szybciej, a skalowanie wideo w Topaz Labs Video Upscaler przyspiesza o 29%, co Intel przypisuje akceleratorom AMX i obsłudze FP16.