Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000

Niebiescy przypuszczają atak na segment stacji roboczych. Zaprezentowano wreszcie oficjalnie długo wyczekiwaną serię Granite Rapids, która zawalczy z konkurencyjnymi układami AMD Threadripper 9000.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 03 LUT 2026
Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000

Rodzina Intel Xeon 600 ma bazować na architekturzę Intel Redwood Cove oraz litografii Intel 3 (klasy 3 nm). Na rynek trafi 11 różnych modeli, z czego 5 doczeka się wydania pudełkowego. Konkretnej daty premiery nadal brak, ale nowe płyty główne Intel W890 z gniazdem LGA 4710-2 oraz gotowe stacje robocze od producentów OEM mają pojawić się pod koniec marca.

Intel obiecuje do 61% wyższą wydajność wielowątkową

Odblokowane modele z serii X pozwalają na podkręcanie, obsługują ośmiokanałową pamięć DDR5-6400, oferują 128 linii PCIe 5.0, wsparcie dla CXL 2.0 oraz akceleratory Intel AMX w każdym rdzeniu. Nowością jest także obsługa do 4 TB RAM, co dwukrotnie przewyższa możliwości Threadripperów Pro 9000 WX i czterokrotnie bazowej serii Threadripper 9000. W praktyce to jednak opcja głównie dla bardzo specyficznych zastosowań.

Po raz pierwszy w stacjach roboczych pojawia się także wsparcie dla Multiplexed Rank DIMM. Rozwiązanie znane z serwerów pozwala osiągać transfery do 8000 MT/s. MRDIMM korzystają z tego samego gniazda co RDIMM, ale Intel ogranicza ich obsługę wyłącznie do pięciu najmocniejszych modeli. Mówimy o technologii skierowanej głównie do środowisk HPC, gdzie liczy się maksymalna przepustowość pamięci.

Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000

Według deklaracji Niebieskich nowe Xeony oferują do 9% wyższą wydajność jednowątkową i nawet do 61% lepszą wydajność wielowątkową względem odświeżonych Sapphire Rapids-WS. Kluczową rolę odgrywa tu znacznie większa liczba rdzeni (wyłącznie jednostki typu P). Flagowy Intel Xeon 698X to aż 86-rdzenie i 192 wątki z taktowaniem do 4,8 GHz.

Intel chętnie dzieli się też wynikami testów. W SPEC Workstation 4 flagowy Xeon 698X ma oferować m.in. 17% wzrostu wydajności w zadaniach AI, 61% w usługach finansowych czy 19% w naukach przyrodniczych względem Xeona w9-3595X. W Blenderze scena Junkshop renderuje się aż o 74% szybciej, a skalowanie wideo w Topaz Labs Video Upscaler przyspiesza o 29%, co Intel przypisuje akceleratorom AMX i obsłudze FP16.

Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000

Jak łatwo się domyślić, sugerowane ceny nie należą do najniższych - to nie jest sprzęt dla Kowalskiego. Najtańszy CPU ma kosztować 499 dolarów, najdroższy zaś aż 7699 dolarów. Wszystkie układy będą dostępne w wersjach tray dla integratorów, natomiast sprzedaż detaliczna obejmie maksymalnie model Xeon 696X z 64 rdzeniami. Czyli podobnie jak u AMD.

Intel Xeon 600 oficjalnie. To odpowiedź na AMD Threadripper 9000
telepolis
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Intel, oprac. własne