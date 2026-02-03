PlayStation 3 straci ważną funkcję. Nie można za to winić Sony

Oczywiście, można sobie zadać pytanie: czy ma to w ogóle jakieś znaczenie? W końcu mówimy tu o starej konsoli do gier. No cóż... nic bardziej mylnego. PlayStation 3 owszem, jest konsolą, która już powoli ociera się o bycie retro. Jednak przy okazji dla wielu osób wciąż jest to centrum multimedialnej i filmowej rozrywki w domach. A wszystko dlatego, że sprzęt ten nie tylko odpala gry, ale i filmy z płyt Blu-Ray.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec Netflixa na PS3

I chociaż mówimy tu o bardzo niszowej grupie osób, które wykorzystują starą konsolę jako odtwarzacz filmów, to warto także dodać, że aplikacja Netflixa na tym urządzeniu uruchamia stare filmy w formacie 4:3, dzięki czemu wyglądają one znacznie lepiej. Warto też dodać, że wycofanie aplikacji nie obejmuje jedynie sklepu, a zostaje ona po prostu dezaktywowana przez Netflixa. Jak możemy przeczytać w komunikacie prezentującym się na ekranie telewizora po uruchomieniu programu na konsoli:

Niestety, Netflix nie będzie już dostępny na tym urządzeniu po 2 marca 2026 roku.