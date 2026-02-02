PKO BP szykuje zmianę. Zobaczysz ją na każdym oddziale i dokumencie

Każda zmiana, którą wprowadza PKO BP, budzi spore poruszenie. To w końcu największy bank w Polsce zarówno pod kątem kapitału, jak i liczby klientów. Niedługo zmieni się rzecz, którą każdy z nas dosłownie zobaczy. Zresztą część spostrzegawczych osób już mogła ją zaobserwować.

Zmiana w PKO BP

Chodzi o logo banku. PKO BP szykuje odświeżenie identyfikacji wizualnej. Zmiana nie będzie duża, ale na pewno bardziej spostrzegawczy od razy ją zauważą. Charakterystyczny niebieski kolor zostanie zastąpiony czarnym. Zwiększą się też przerwy między literami PKO, które układały się w kształt skarbonki.

Początkowe plany były bardziej ambitne. Myślano nawet o zmianie nazwy i pozostawieniu w niej samego członu Bank Polski. W ten sposób rozwiązano by problem mylenia PKO i Pekao. Całkowicie nowe miało być też logo. Ostatecznie postawiono na delikatne odświeżenie.

Dotychczasowa identyfikacja powstała kilkanaście lat temu z uwzględnieniem tradycyjnych nośników komunikacji. Przez te lata zmienił się sposób przedstawiania treści – bank dostosowując się do tych trendów, odświeżył swoją identyfikację, w tym znak i czcionkę. W nowej odsłonie dają one lepszy efekt wizualny i czytelność, zwłaszcza w środowiskach cyfrowych. powiedział Marcin Szymkowiak, dyrektor pionu marketingu PKO BP.