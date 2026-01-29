Fintech

Wielka awaria Internetu w Play i UPC. Dzieje się coś dziwnego

Użytkownicy kilku polskich banków donoszą o problemach z dostępem do usług. Na liście są między innymi Pekao, ING, PKO BP, mBank oraz Millenium. Wina prawdopodobnie leży po stronie Play oraz UPC.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:32
6
Niepokojąca wygląda aktualnie główna strona serwisu Downdetector. Użytkownicy kilku banków w Polsce mają problem z dostępem do usług. Chodzi między innymi o PKO BP, Pekao, ING, mBank, Millennium, Santander, Alior, BNP Paribas, Bank Pocztowy, ale też np. BLIK.

W redakcji sprawdziliśmy, czy możemy zalogować się na swoje konta i rzeczywiście kilka osób natrafiło na ścianę. Co ciekawe, wskaźnik zgłoszeń rośnie też dla Allegro, sieci Play czy też usługi SkyCash. To może sugerować problem z jakimś zewnętrznym dostawcą, np. AWS (Amazon We Services) lub Cloudflare.

Wysłaliśmy pytania do kilku banków. Tekst będziemy aktualizować na bieżąco.

AKTUALIZACJA

Od ING Banku Śląskiego dowiedzieliśmy się, że problem nie występuje u nich. Prawdopodobnie wina leży po stronie sieci Play/UPC, która ma problem z działaniem swoich usług.

Podobne stanowisko przesłał nam PKO Bank Polski.

Wszystkie nasze systemy, usługi oraz serwis internetowy iPKO i aplikacja mobilna IKO działają i działały bez problemu.

Santander Bank Polska również potwierdził nam, że problem nie występuje po ich stronie.

Systemy w banku działają prawidłowo. Problemy są związane z jednym z operatorów sieci i to jego klienci mają trudności w logowaniu do aplikacji oraz serwisu internetowego.

przekazał z kolei Bank Pekao S.A.

AKTUALIZACJA 2:

Sieć Play potwierdziła nam, że problem leży po ich stronie:

Potwierdzamy, że w tym momencie mogą występować problemy z działaniem aplikacji i stron bankowych. Weryfikujemy przyczynę i intensywnie pracujemy nad przywróceniem działania usług. Przepraszamy klientów za te niedogodności.

pisze biuro prasowe Play.
telepolis
BLIK ing bank śląski mbank PKO BP BNP Paribas Bank Pocztowy Santander Bank Bank Pekao S.A.
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne