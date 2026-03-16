PKO BP rusza z nową usługą. Każdy skorzysta
PKO Bank Polski szykuje się do uruchomienia nowej usługi. Ta wystartuje już w maju i będzie dostępna dla wszystkich, nie tylko klientów banku.
Mowa o usłudze PKO Kropka, o której pisaliśmy już kilkukrotnie. Serwis cashless.pl donosi, że ta zostanie uruchomiona już w maju tego roku. Wtedy też stanie się dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, nawet tych, którzy na co dzień nie są klientami PKO BP.
PKO Kropka, czyli co?
Rzecz w tym, że na razie nie wiadomo, czym dokładnie będzie aplikacja PKO Kropka. Projekt cały czas jest rozwijany. Do tej pory był testowany przez kilka tysięcy pracowników banku. Proces ma się zakończyć w marcu i przez te 2 miesiące do premiery rozwiązanie ma być jeszcze rozwijane i może doczekać się nowych funkcji i możliwości.
Natomiast coś już wiadomo. Z dostępnego regulaminu wynika, że użytkownicy będą mogli między innymi zbierać punkty. Te dostaną między innymi za skanowanie paragonów ze sklepów, różne wyzwania, czy też po prostu włączenie aplikacji. Zebrane w ten sposób Kropki (bo tak nazywają się punkty) będzie można później wymieniać na nagrody lub udział w konkursach z nagrodami. W okresie testowym pracownicy banku mogli między innymi wygrać nawet 20 tys. zł.
Docelowo aplikacja ma być dostępna dla wszystkich, w tym także osób, które nie mają konta w PKO BP. Jednak jej celem jest właśnie pozyskiwanie nowych klientów. Dlatego też, w przypadku wygrania jakiejś sumy, pieniądze zostaną przelane jedynie na konto w PKO BP, więc konieczne będzie jego założenie.
R&D w PKO działa. Wychodzimy poza pewien schemat, poza pewien standard bankowy, w poszukiwaniu użytkownika i docelowego klienta. To jest odpowiedź na to, co się dzieje na rynku, bardzo konkurencyjnym, chociażby w świetle ekspansji fintechów, neobanków, projektów lekkich, z którymi walczymy o użytkownika. My chcemy być tym nowym ulubionym bankiem dla wszystkich segmentów klientów, również dla klienta młodego i mobilnego.
Co ciekawe, możliwe jest też udostępnienie w aplikacji PKO Kropka stablecoina, który jest rozwijany przez PKO BP.