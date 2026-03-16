Słuchawki z tłumieniem hałasu za 69,99 zł. Idealne do wiosennych robót

A dokładniej za 69,99 zł. To jest jednak możliwe dzięki promocji, ponieważ ich cena wyjściowa wynosi 99,99 zł. Co nie oszukujmy się, i tak jest śmiesznie niską wartością, jak za dobrze wyposażone słuchawki oferujące aktywną redukcję szumów, czyli ANC.

Silver Monkey Smart Buds Pro tanie i z ANC

Aktywna redukcja szumów to jednak dopiero początek. Etui do tych słuchawek jest wyposażone w ekran dotykowy, na którym możemy zarządzać ich ustawieniami, a także sterować odtwarzaniem i zmieniać utwory. Nie ma więc konieczności instalowania aplikacji producenta na smartfonie ani sięgania po sam telefon, czy inne źródło dźwięku podczas jego odtwarzania.