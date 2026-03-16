Słuchawki z tłumieniem hałasu za 69,99 zł. Idealne do wiosennych robót
Tanie słuchawki wcale nie muszą być proste, czego najlepszym dowodem są Silver Monkey Smart Buds Pro. Różnorodność technologii w nich zastosowanych przynosi na myśl konstrukcje za kilkaset złotych, a mogą być Wasze za kilka dych.
A dokładniej za 69,99 zł. To jest jednak możliwe dzięki promocji, ponieważ ich cena wyjściowa wynosi 99,99 zł. Co nie oszukujmy się, i tak jest śmiesznie niską wartością, jak za dobrze wyposażone słuchawki oferujące aktywną redukcję szumów, czyli ANC.
Silver Monkey Smart Buds Pro tanie i z ANC
Aktywna redukcja szumów to jednak dopiero początek. Etui do tych słuchawek jest wyposażone w ekran dotykowy, na którym możemy zarządzać ich ustawieniami, a także sterować odtwarzaniem i zmieniać utwory. Nie ma więc konieczności instalowania aplikacji producenta na smartfonie ani sięgania po sam telefon, czy inne źródło dźwięku podczas jego odtwarzania.
Dodatkowo słuchawki spełniają normę IPX4. Nie straszny jest im więc deszcz, czy pot. Jeśli zaś chodzi o baterię, to ta wytrzymuje do 4,5 godziny ciągłego grania, a etui wydłuża ten czas do 30 godzin. Wszystko to za jedyne 69,99 zł.