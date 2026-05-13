iRobot przedstawia serię modeli na 2026 rok. Dopasowane do każdych potrzeb

iRobot zaprezentował aż 8 modeli, które mają być odpowiedzią na każde wymagania, oraz na każdą kieszeń. Chociaż niestety w komunikacie zabrakło oficjalnych cen, to dowiadujemy się całkiem sporo o samych urządzeniach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
14:50
Firma chwali się, że udało im się upakować swoje odkurzacze w jeszcze mniejszych obudowach. Dzięki temu będą one w stanie dotrzeć w znacznie więcej zakamarków. 

Roomba 115 Combo, czyli opcja budżetowa

To najtańszy i zarazem najprostszy model z serii. Cechuje się on mocą ssącą na poziomie 15 000 Pa. Przy wysokości poniżej 8 cm, co pozwoli mu wjechać pod większość mebli. Średnica 30 cm sprawia, że powinien on poradzić sobie z nawet dość zagraconym mieszkaniem. 

Roboty do mniejszych mieszkań, czyli Roomba Plus 415, 515, 575, 615 i 675 Combo

Tu opisy nie są zbyt dokładne. Wiadomo, że odkurzacze te pracują w zakresach od 20 000 do 30 000 Pa, chociaż nie jest jasne, jakie konkretny modelma osiągi. Można jednak założyć, że im wyższy model, tym bliżej do deklarowanych 30 000 Pa. Modele Plus 415 Combo i Plus 515 Combo nawigują po pomieszczeniach dzięki systemowi ClearView LiDAR. W przypadku modelu Roomba Plus 575 mamy już do dyspozycji ulepszoną technologię ClearView Pro LiDAR, która współpracuje z rozpoznawaniem obiektów przez AI. 

Roomba Plus 615 i 675 Combo również opierają się na duecie ClearView Pro LiDAR i AI. Dodatkowo mają one na pokładzie wałek mopujący ze spryskiwaczem ciśnieniowym gorącą wodą do 60 stopni Celsjusza, co pomaga w usunięciu nawet zaschniętych plam z podłóg. 

Wszystkie modele z serii Plus są dostosowane do współpracy ze stacją dokującą AutoWash, która nie tylko ładuje urządzenia i stanowi zbiornik na bród, ale także automatycznie je oczyszcza z wykorzystaniem gorącej wody.

Roomba Max 715 i 775 Combo, czyli odpowiedź na potrzeby większych domów

Tu już mamy rozwiązania klasy premium. I tak mamy tu moc po 30 000 Pa oraz dedykowane szczotki do zbierania sierści zwierząt. Natomiast uszczelnione worki z włókna węglowego pomagają w eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Tu także mamy wsparcie dla AutoWash i nawigację dzięki ClearView Pro LiDAR i AI. 

Niestety, nie wiadomo wciąż, kiedy i w jakich cenach odkurzacze te trafią na rynek.

Źródła zdjęć: iRobot
Źródła tekstu: iRobot / informacja prasowa