Mocny serial gangsterski. Polacy jednak potrafią wstrząsnąć widzami

"Morfeusz" wielka premiera na SkyShowtime już 2 czerwca 2026

"Morfeusz" zadebiutuje w serwisie już 2 czerwca 2026 roku. Całość liczy 7 odcinków, z których pierwsze dwa będą dostępne dla widzów w dniu premiery. Kolejne odcinki będą wypuszczane co tydzień.

Historia jak wiele innych, a jednak wyjątkowa

To nie tylko pierwsza produkcja oryginalna tego typu na SkyShowtime. To przede wszystkim, historia Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca. Mężczyzna po brutalnym zabójstwie brata, zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego tak bardzo starał się odciąć przez całe swoje dotychczasowe życie. Co więcej, zbieg nieprzewidzianych okoliczności, stawia go na czele gangu, którym do tej pory kierował jego brat. I tak zaczyna się cała opowieść.

"Jestem adwokatem, a nie bandytą"

Okazuje się, że nowa rola bardzo pasuje Piotrowi, a jego bezwzględne metody postępowania, szybko przynoszą mu szacunek i uznanie wśród gangsterów. Po raz kolejny, pozornie zwyczajny człowiek, przekracza kolejne granice moralne. "Genu nie wydłubiesz, Piotrusiu" - w pewnym momencie mówi Andrzej Grabowski, który w serialu wcielił się w gangstera. W tym aspekcie możemy serial porównać do"Porządnego człowieka", który wstrząsnął nami, jak mało który w ubiegłym roku. Nie obejdzie się też bez porównań z produkcją "Krew z krwi"- serialu, o podobnej tematyce, który Polacy pokochali.

W głównych rolach występują m.in. Andrzej Grabowski (Pitbull), Kamil Szeptycki (Chopin, Chopin!), Mateusz Kmiecik (Śleboda) i Sylwia Gola (Rojst). Na ekranie pojawi się także Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Janusz Chabior, a nawet Michał Piróg.

Reżyserem jest Maciej Migas, a scenariusz napisał Michał Wawrzecki.