10 odcinków, których nie da się zapomnieć. Zaraz wskoczą na Netflixa

Kulesza, znaczy Carmen

To historia Carmen - wdowy po gangsterze, która aby ochronić swoją rodzinę, musi przejąć pałeczkę i zastąpić męża w jego działaniach, które już wiadomo od początku będą na bakier z prawem. Sezon trzeci to 10 pełnych napięcia odcinków, które opowiadają dalszy ciąg jej zmagań oraz chęci powrotu do normalnego i poukładanego życia. Carmen wychodzi na wolność po siedmiu latach spędzonych za kratkami i chce ułożyć swoje życie na nowo. Jak można się tylko domyślać, w sezonie trzecim, sprawy jeszcze dodatkowo się skomplikują, a sama Carmen nie będzie już wcale wiedziała, komu może zaufać, a kto okaże się zdrajcą. Szymon Bobrowski oraz Maciej Musiał dadzą za to pełen popis swoich talentów aktorskich.