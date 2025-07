Tajwan w strachu przed USA. Powód jest więcej niż oczywisty

Tajwański łańcuch dostaw półprzewodników od lat uchodzi za jeden z najbardziej zaawansowanych i kluczowych na świecie. Kraj ten zbudował swoją pozycję gospodarczą głównie na eksporcie chipów, z czego znaczna część trafia do Stanów Zjednoczonych. Jednak plany administracji Donalda Trumpa dotyczące wprowadzenia wysokich ceł budzą poważny niepokój wśród tajwańskich gigantów takich jak TSMC i MediaTek .

Renegocjacja umów z partnerami może oznaczać wzrost cen elektroniki

O ile Japonia czy Unia Europejska mają formy nacisku na USA ze względu na wielkość swoich rynków, to w przypadku niewielkiego Tajwanu sytuacja jest znacznie gorsza. Według doniesień Taiwan Economic Daily, tajwański rząd rozważa scenariusz, w którym USA wprowadzą cła na poziomie 20-25%, co mogłoby mieć wyraźne konsekwencje dla gospodarki wyspy.

Wprowadzenie ceł wymusiłoby na firmach takich jak TSMC renegocjowanie umów niemal od zera , co oznaczałoby nie tylko wzrost niepewności, ale także dodatkowe koszty, które ostatecznie mogłyby zostać przerzucone na konsumentów .

Amerykańska polityka celna wobec chipów nadal pozostaje niejasna, ale pojawiają się sugestie, że administracja Trumpa może skupić się wyłącznie na starszych generacjach układów, co miałoby na celu wzmocnienie pozycji USA w rywalizacji z Chinami bez większej krzywdy dla Formozy.

Co ważne, biorąc pod uwagę szeroką skalę inwestycji TSMC w produkcję układów w USA w ostatnich latach, można przypuszczać, że Tajwan wykazuje gotowość do dalszego rozszerzania działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, co potencjalnie może zwiększyć jego siłę przetargową w nadchodzących negocjacjach handlowych.