mBank za 2 tygodnie wyłączy jedną z usług. Zniknie z aplikacji

Była usługa, nie będzie usługi

Tym razem bank postanowił wyłączyć jedną z usług w swojej aplikacji na telefon. Każdy kto korzysta z bankowości mobilnej, z pewnością będzie zainteresowany informacją. Ponieważ jest to krótki i zwięzły komunikat, łatwo go przeoczyć. Tymczasem, warto mieć świadomość, że z usługi tej będziemy mogli skorzystać jeszcze przez ponad dwa tygodnie. Mamy bowiem czas do 17 sierpnia 2025. Potem, nie znajdziemy już jej w aplikacji mobilnej.

18 sierpnia 2025 r. wyłączymy koszyk płatności w aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych. - czytamy na stronie mBanku.

Ale usługa nie zostanie całkowicie wycofana

Nie oznacza to jednak, że "koszyk płatności" zniknie całkowicie. W przypadku użytkowników korzystających z konta firmowego, nadal będą oni mieli dostęp do koszyka w aplikacji. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy posiadają rachunki firmowe takie jak Konto mBiznes Standard, albo mBiznes Start będą mogli w dalszym ciągu tworzyć koszyki płatności i wykonywać przelewy zbiorcze (do 20) z poziomu aplikacji.

Natomiast pozostali klienci - zarówno ci indywidualni, jak i firmowi - dostaną się do koszyka poprzez serwis transakcyjny, w którym to będzie on cały czas dostępny.