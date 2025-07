Bank wydał ważny komunikat. Koniecznie zapisz tę datę

Niedostępności bankowości internetowej i mobilnej

VeloBank informuje klientów, aby przygotowali się, w miarę możliwości, do planowanych prac technicznych, jakie będą miały miejsce w banku. Działania utrudniające korzystanie z niektórych usług będą miały miejsce już w najbliższy weekend i choć większość prac przewidzianych jest na 3 sierpnia, to warto wiedzieć, że utrudnienia mogą wystąpić już 2 sierpnia od godziny 22:00.

Zapisz datę 3 sierpnia

Główne działania serwisowe zaczną się jednak 3 sierpnia o północy. VeloBank podaje w komunikacie, że od 00:00 do 7:00 nie uda nam się zalogować do bankowości elektronicznej. I nie tylko to będzie utrudnieniem. Nie będzie także dostępne zlecanie przelewów, nie skorzystamy z BLIK-a, a także płatności kartami online mogą czasowo przestać działać.