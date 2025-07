Nie płacisz abonamentu RTV? Fiskus dopadnie cię bez litości

Choć abonament RTV pobiera Poczta Polska, to gdy wezwania do zapłaty nie poskutkują, sprawę przejmuje urząd skarbowy. Na dłużnika wystawiany jest tytuł wykonawczy, a w ruch idzie cały arsenał narzędzi fiskusa: od zajęcia konta bankowego, przez potrącenia z nadpłaty podatku i emerytury, po egzekucje wynagrodzenia, a nawet komornika. Wszystko po to, by odzyskać należne państwu środki. Przepisy jasno mówią, że opłata abonamentowa powinna być uiszczana regularnie, do 25. dnia każdego miesiąca. Ignorowanie tego obowiązku może skończyć się kosztowną egzekucją.