Zminiaturyzowany do granic możliwości. Takiego Maca jeszcze nie było

Oto miniaturowy Macintosh

Wokyis M5 to stacja dokująca/obudowa do Mac mini M4 z 5-calowym wyświetlaczem , slotem M.2 SSD o pojemności 8 TB i wzornictwem retro , także inspirowanym produktami Apple z lat 80. W jej obudowie można umieścić Mac mini M4 i cieszyć się nowoczesną funkcjonalnością połączoną z retro-estetyką .

Co ciekawe, gadżet ten nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnej. Można na niego strumieniować obraz lub używać go jako kolejnego wirtualnego pulpitu – choćby do korzystania z komunikatorów albo kontrolowania odtwarzanych multimediów.