Planujesz grać w Battlefield 6? To czas zmienić procesor

Jaki procesor do Battlefield 6?

Jeden z uczestników testowego pokazu donosi, że na komputerze z procesorem Ryzen 9 9800X3D, grafiką GeForce RTX 5080 oraz 32 GB pamięci RAM DDR5 6400 MHz uzyskiwał średnio ponad 300 klatek na sekundę. Co prawda mówimy o naprawdę potężnym zestawie, ale i tak płynność powyżej 300 fps-ów robi wrażenie.

Jednak ten sam użytkownik ujawnił, że jego kolega, o teoretycznie bardzo zbliżonej konfiguracji, nie osiągał już tak dobrych wyników. Ma on tę samą grafikę i podobne pamięci RAM. Jedyna różnica to procesor. Komputer z układem Core i9-14900K osiągał na tych samych ustawieniach aż o 100-110 klatek na sekundę mniej. To spadek o około 30-33 proc., więc naprawdę poważny.