Instagram zmienia zasady. Tego już nie zrobisz

Instagram zmienia zasady

O co chodzi? O możliwość uruchomienia transmisji na żywo. Te od 2016 roku były dostępne dla wszystkich użytkowników. Jednak w ostatnich dniach to się zmieniło. Teraz, aby rozpocząć transmisję, trzeba mieć co najmniej 1000 obserwujących. Jeśli jesteś zbyt małym influencerem, to streaming na Instagramie nie jest dla ciebie.