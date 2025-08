PKO BP z ważnym komunikatem. Odcina klientów od aplikacji

Z największym banku w Polsce — PKO BP — szykuje się kolejna przerwa techniczna. Tym razem klienci stracą dostęp do dwóch aplikacji mobilnych: IKO oraz iPKO Biznes.

PKO BP ostrzega klientów

PKO BP ostrzega, że 3 sierpnia w godzinach od 1:00 do 2:00 w nocy klienci nie będą w stanie korzystać z aplikacji mobilnej IKO. Oznacza to między innymi brak dostępu do płatności zbliżeniowych telefonem, kodów BLIK oraz mobilnej autoryzacji. W tym samym czasie nie będzie też działać aplikacja iPKO Biznes.