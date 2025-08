Intel traci kolejnych specjalistów. To początek końca?

Niebiescy poinformowali o nadchodzącym odejściu na emeryturę trzech menedżerów wysokiego szczebla z działu Intel Foundry , co według agencji Reuters będzie miało znaczący wpływ na wewnętrzną strukturę firmy. Odchodzący liderzy to Kaizad Mistry, Ryan Russell oraz Gary Patton - wszyscy piastowali stanowiska wiceprezesów korporacyjnych (CVP).

Intel chce zwolnić aż 30 000 osób w 2025 roku

Naga Chandrasekaran , wcześniej związany z Micronem , pokieruje rozwojem procesów front-end oraz produkcją jako szef technologii i operacji w Intel Foundry. Od połowy 2024 roku nadzoruje on dział produkcji i łańcucha dostaw Intela, a jego nowa rola ma połączyć badania i rozwój z produkcją masową w celu poprawy wydajności, skrócenia czasu wdrażania technologii i zapewnienia spójności procesów.

Wszystkie te zmiany mają miejsce w kontekście szeroko zakrojonej strategii redukcji kosztów - Intel planuje zwolnić 15% globalnej kadry. Oczekuje się, że do końca 2025 roku zatrudnienie w firmie spadnie do około 75 000 osób, co oznacza redukcję aż 30 000 miejsc pracy.