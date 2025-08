Polacy są w tym mistrzami. Nabieramy się jak dzieci

Narodowy Bank Polski podał dane na temat oszustw finansowych w pierwszym kwartale 2025 roku. Nie są one zbyt optymistyczne. Nie tylko wzrosła ich liczba, ale też wartość. Co gorsze, coraz częściej sami przelewami pieniądze na konta oszustów.

Polacy dają się nabierać

Według Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2025 roku aż o 20 proc. wzrosła liczba transakcji oszukańczych , które były dokonywane za pomocą przelewów. To wszystkie te, w których cyberprzestępca różnymi metodami namówił ofiarę do zrobienia przelewu.

Jeśli chodzi o konkretne liczby, to w pierwszym kwartale 2025 roku było ponad 15 tys. transakcji oszukańczych. Ich łączna wartość wyniosła aż 130 mln zł. Tak, właśnie tyle sami przelaliśmy na konta oszustów. Oznacza to, że średnia wartość pojedynczego przelewu to około 8050 zł.