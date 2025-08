Disney+ wyciągnął asa z rękawa. Dziś premiera mega serialu sci-fi

"Oczy Wakandy" już do obejrzenia na Disney+

Już dzisiaj, czyli 1 sierpnia 2025 roku, na platformie zaliczył debiut najnowszy serial Marvela, czyli "Oczy Wakandy". To animowany serial akcji, który śledzi losy dzielnych wakandyjskich wojowników na przestrzeni setek dziejów. To dość oryginalny pomysł. W dodatku trzeba przyznać, że bohaterowie są nieustraszeni i głodni przygód. Udają się w najodleglejsze zakątki globu po to, aby odebrać wrogom Wakandy artefakty, które zawierają wibranium.

Czy serial odniesie sukces?

Nie brak w animacji też brutalnych scen, co sprawia, że nie wiadomo, czy jest to seans dla dorosłych, czy można go jeszcze zaliczyć do tych nieco bardziej familijnych. Niezależnie od wnikania w fabułę (którą niektórzy krytykują), to jedno trzeba przyznać — animacja jest specyficzna, ale dość oryginalna w formie i, tym samym, miła dla oka. W sam raz na weekendowy seans przed telewizorem, w deszczowy wieczór.