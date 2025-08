Pekao zagiął PKO BP. Zwycięsko wychodzą klienci

Pekao daje 7%, a PKO BP tylko 4,75%. Czas na zmianę konta?

W PKO BP promocja na Koncie Oszczędnościowym Plus trwa do 11 września. Klienci, którzy w tym czasie skorzystają z oferty, mogą liczyć na oprocentowane 4,75 w skali roku dla nowych środków do 250 tys. zł (przez 90 dni).

Jeszcze lepiej wygląda to w Banku Pekao S.A. Tutaj oferta dotyczy Konta Oszczędnościowego oraz Konta Oszczędnościowego Premium. W obu przypadkach klienci mogą liczyć na oprocentowanie aż 7 proc. w skali roku, chociaż tylko do 25 tys. zł.

Natomiast od nadwyżki to nadal 6 proc. w skali roku, więc więcej niż w PKO BP. Dla zwykłego konta oszczędnościowego nadwyżka wynosi do 100 tys., a dla konta premium do 200 tys. W obu przypadkach oprocentowanie naliczane jest do 4 miesięcy (123 dni) od otwarcia konta. Oferta skierowana jest do nowych użytkowników.