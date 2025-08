Google będzie mocniej szpiegować. Chodzi o historię wyszukiwania

Sztuczna inteligencja będzie szacować Twój wiek

System weryfikacji wieku w Wielkiej Brytanii miał przeciwdziałać dostępowi nieletnich do pornografii. W założeniu miał wymagać okazania skanu dowodu osobistego. Niestety nie został w pełni przemyślany i z łatwością można go obejść, np. stosując VPN .

Jak zauważyli eksperci od zabezpieczeń, tego typu rozwiązania mogą budzić więcej niepożądanych skutków niż korzyści. Teraz na terenie Unii Europejskiej, Google wprowadza system szacowania wieku użytkowników w oparciu o historię wyszukiwania oraz inne źródła i metadane. W skrócie – AI profiluje Twoją aktywność w odniesieniu do innych użytkowników. Jeśli AI pomyśli, że zachowujesz się jak nastolatek , to nie pokaże Ci treści dozwolonych od 18 lat. System ma działać również na użytkowników, którzy nie podali swojego wieku i jest wytrenowany, aby wychwytywać schematy i wzorce zachowań osób poniżej 18 roku życia.

W założeniu ten system ma uchronić dzieci i nieletnich przed szkodliwymi treściami, do których nie powinny mieć dostępu. Mechanizm ten już działa na YouTube, wskutek czego pewne typy zawartości nie będą wyświetlane. Teraz, system ten ma też nakładać restrykcje na wyszukiwanie Google, a rozwiązanie to jest obecnie testowane. W niedługim czasie szacowanie wieku w odniesieniu do wyszukiwarki Google również wejdzie w życie.