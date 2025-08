Właściciel Pyszne.pl traci klientów, ale więcej zarabia

Ciecia kosztów czy większe prowizje?

Według deklaracji, firma jeszcze przed planowanym przejęciem przez inwestora Prosus, zrealizowała znaczną redukcję kosztów, co pozwoliło na wyraźne ograniczenie finansowych strat. Strata netto z kontynuowanych operacji Just Eat Takeaway w pierwszym półroczu 2025 roku zmniejszyła się do 90 mln euro, wobec 203 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mimo niższych przychodów, skorygowany EBITDA wzrósł o 4%, osiągając 147 mln euro. Just Eat Takeaway zlikwidował około 1600 miejsc pracy, co stanowiło 15% zatrudnionych – poza kurierami dostarczającymi zamówienia. W Wielkiej Brytanii i Irlandii firma wprowadziła również jednolity model dostaw, co uprościło operacje i obniżyło koszty.

Zamawiamy coraz rzadziej na Pyszne.pl

Liczba realizowanych zamówień spadła globalnie o 7%. W Europie kontynentalnej odnotowano 4% spadek, a w Wielkiej Brytanii i Irlandii – 5%. Najbardziej dotkliwy spadek, sięgający 17%, odnotowano w pozostałych regionach poza tymi trzema rynkami.

Całkowite przychody firmy zmniejszyły się z 1,77 mld do 1,75 mld euro, pomimo wzrostu cen posiłków. To pokazuje, że zwiększenie cen nie zrekompensowało spadku zamówień, co stanowi wyzwanie dla modelu biznesowego firmy.

W Europie kontynentalnej firma jednak zwiększyła wydatki na logistykę i marketing. Jak tłumaczy CEO Jitse Groen, są to „niezbędne inwestycje wspierające przyszły wzrost”. Rozbudowa sieci dostaw na tych rynkach oraz intensyfikacja działań promocyjnych mają zapewnić wzrost przy kolejnych kwartałach, mimo obecnych trudności rynkowych.

Czas na wielkie przejęcie przez Prosus i jakieś istotne zmiany w modelu funkcjonowania

W międzyczasie oferta przejęcia Just Eat Takeaway przez inwestora Prosus, opiewająca na 4,1 mld euro, jest nadal aktualna. Termin składania ofert został przesunięty do 1 października, co daje więcej czasu na zrealizowanie wszystkich formalności, w tym na zakończenie postępowania antymonopolowego prowadzonego przez Komisję Europejską. Ostateczna zgoda na transakcję spodziewana jest 11 sierpnia.