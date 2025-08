Windows 11 przegrał. Microsoft wycofuje wsparcie

Microsoft ogłosił zakończenie wsparcia dla systemu Windows 11 SE - edukacyjnej wersji stworzonej z myślą o tanich laptopach dla uczniów. Nastąpi to już w październiku 2026 roku. Oznacza to koniec aktualizacji oprogramowania, pomocy technicznej oraz poprawek bezpieczeństwa. Dodatkowo Windows 11 SE nie otrzyma nadchodzącej aktualizacji 25H2, planowanej na koniec tego roku, ograniczając się do wersji 24H2.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie był OS dla użytkownika domowego

Opisywany system operacyjny został zaprezentowany w 2021 roku, jako odpowiedź Microsoftu na dominację Google w sektorze edukacyjnym dzięki Chrome OS. Windows 11 SE miał być "rozwiązaniem chmurowym u podstaw" i zawierał narzędzia ułatwiające zdalne zarządzanie przez administratorów szkolnych.

Wersja ta była również celowo ograniczona pod kątem dostępnych aplikacji, by zredukować rozpraszacze uwagi. Do preinstalowanych programów należały m.in. Microsoft Office, Teams i Minecraft: Education Edition. Administratorzy mogli zainstalować tylko wybrane, zatwierdzone aplikacje dodatkowe, takie jak Google Chrome czy Zoom.

Jednym z pierwszych urządzeń działających na Windows 11 SE był Surface Laptop SE. System ten był dostępny wyłącznie na specjalnych laptopach, sprzedawanych bezpośrednio do instytucji edukacyjnych. Oznacza to, że użytkownicy indywidualni nie mogli go samodzielnie zainstalować na swoich komputerach domowych.

Microsoft nie podał oficjalnej przyczyny zakończenia wsparcia, jednak wiele wskazuje na to, że problemem była zbyt duża zasobożerność. Mimo że Windows 11 SE był dedykowany szkołom, opierał się na pełnoprawnej wersji Windowsa 11, co sprawiało, że nie działał płynnie na tanich urządzeniach dla oświaty. Tymczasem Chrome OS pozostaje lekki i działa niemal na wszystkim.