iOS 26 Public Beta już dostępny. Sprawdź, co zyska Twój iPhone

Publiczna beta iOS 26 już do pobrania

Jest już publiczna wersja testową systemu iOS 26. To oznacza, że nie trzeba już być deweloperem, by przetestować nowe oprogramowanie do iPhone'ów. Wystarczy zarejestrować się w programie Apple Beta Software Program (na stronie beta.apple.com) i aktywować aktualizację w ustawieniach telefonu.