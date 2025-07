Galaxy AI zna Cię coraz lepiej. Ale Twoje dane nie opuszczają telefonu

Personalizacja bez ryzyka

AI w smartfonach Galaxy uczy się naszych zachowań, preferencji i codziennych nawyków. Dzięki temu potrafi podpowiedzieć, co warto zrobić danego dnia, odnaleźć konkretne zdjęcie w galerii czy lepiej dobrać treści w aplikacjach. Ale by to wszystko działało, sztuczna inteligencja potrzebuje dostępu do danych użytkownika.

Samsung znalazł na to sposób, który nie narusza prywatności. Personal Data Engine, debiutujący w smartfonach z serii Galaxy S25, analizuje dane lokalnie, bez przesyłania ich na zewnętrzne serwery. To oznacza, że telefon staje się mądrzejszy, ale dane użytkownika nigdzie z niego nie wypływają.

KEEP – niewidoczna tarcza

Za bezpieczeństwo danych odpowiada nowa technologia Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). Działa ona jak osobny, bezpieczny pokój w smartfonie. Chroni dane nie tylko w bezpiecznym folderze, ale też w czasie pracy AI. Dzięki temu nawet najbardziej wrażliwe informacje są chronione podczas działania takich funkcji jak Smart Suggestions czy Now Brief.

KEEP pozwala zachować pełną funkcjonalność smartfonu, bez konieczności ciągłego logowania się czy przeskakiwania między aplikacjami. Wszystko działa w tle – szybko, sprawnie i bezpiecznie.

Galaxy AI: przyszłość bez utraty kontroli