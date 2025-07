Cholera w Polsce już zbiera żniwo. Tylko nie tak, jak myślisz

Scenariusz jak z thrillera

Do jednej z mieszkanek Białegostoku zadzwonił mężczyzna, który podał się za lekarza ze szpitala . Twierdził, że jej kuzyn trafił na oddział z cholerą i pilnie potrzebna jest operacja oraz kosztowna terapia . Koszt – 240 tysięcy złotych . Kobieta była zaskoczona, ale rozmówca przekonywał, że liczy się czas. Wypytywał też, czy w domu są inne osoby.

Seniorka nie była sama. W mieszkaniu była jej kuzynka z córką. Oszust zażądał więc, aby to im przekazała słuchawkę. Przedstawił się i powtórzył całą historię. Kobiety miały jak najszybciej przyjechać do szpitala, by omówić szczegóły. W międzyczasie cały czas miały pozostawać na linii. Oszust zadzwonił także na ich telefon komórkowy i nie pozwalał się rozłączyć.