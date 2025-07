Nawet BLIK zabrał głos w tej palącej kwestii. Tu nie ma żartów

Zakupy w internecie wcale nie takie bezpieczne?

Komunikat BLIK-a, o którym mowa, odnosi się do zakupów online, które na ten moment stały się dla nas codziennością. Większość z nas to właśnie w internetowych sklepach szuka podstawowych produktów, ubrań oraz korzystamy z wyprzedaży sezonowych. I właśnie z tym mamy do czynienia w tej chwili - wyprzedaże wakacyjne przeniosły się w dużej mierze do internetu i niestety, obok uczciwych sprzedawców, możemy trafić także na oszustów.