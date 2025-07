Podała kody BLIK, następnie dostała wiadomość o dziwnej treści

Kobieta miała do koleżanki pełne zaufanie, toteż prośba nie wzbudziła jej podejrzeń. Po wygenerowaniu kodu BLIK, podała go koleżance, a następnie zatwierdziła transakcję na 990 złotych.

Wiadomość "to był wirus"

Potem została poproszona o jeszcze jeden i też go wygenerowała. Dopiero wiadomość o treści "to był wirus" wzbudziła u niej niemały niepokój. To dopiero wtedy postanowiła skontaktować się ze swoją znajomą bezpośrednio, nie przez Messengera. Podczas rozmowy okazało się, że faktycznie konto znajomej padło ofiarą ataku hakerskiego - ktoś je przejął i wysyłał do znajomych w jej imieniu prośby o kody BLIK.