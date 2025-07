Idealny na lato horror w nowej odsłonie. Bilety szybko się rozchodzą

Nie ma to jak klasyk w swoim gatunku

Krytycy twierdzą, że najnowsza odsłona klasycznej serii horrorów to istna mieszanka przesadnego humoru i oklepanych pomysłów, ale właśnie w ten sposób film spełnia swoje wszystkie obietnice. Fajnie jest z powrotem zobaczyć całe to krwawe show.

"Koszmar minionego lata", doczekał się kontynuacji po 30 latach, kiedy to powstał pierwszy film z tej serii. Nawet tytułu nie zmieniano, co dopiero mówić o fabule. Nowy film to technicznie rzecz biorąc czwarta już odsłona serii horrorów, po samodzielnej kontynuacji z 2006 roku.