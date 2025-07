Mieszkańcy bloków mają przekichane. Czynsze wystrzelą jak szalone

Wyższe czynsze w blokach

Zaliczki za ogrzewanie są natomiast elementem czynszu w wielu spółdzielniach mieszkaniowych. Niestety, wiele wskazuje na to, że wzrosną one o kilkadziesiąt procent. Co więcej, to dopiero początek i musimy się przygotować na kolejne podwyżki. Te będą zależne od wielu czynników.