Redmi 15C, nowy budżetowiec z dużym ekranem i potężną baterią

Wcześniej też Redmi 15C otrzymał certyfikaty regulatorów w kilku państwach, co sugeruje, że debiut rynkowy jest bardzo blisko . Redmi 15C może zainteresować najbardziej oszczędnych użytkowników, którzy przygotowali na smartfon około 600 zł. Z danych włoskiego sklepu wynika, że tamtejsze ceny to 133,90 euro (570 zł) za wersję 4/128 GB oraz 154,90 euro (660 zł) za wariant 4/256 GB. Jednocześnie z przecieku wynika, że w innych krajach Europy będzie nieco taniej, a ceny zaczną się od 129 euro (550 zł).

Z ujawnionych danych wynika, że nowy model wyposażono w bardzo duży, bo 6,9-calowy wyświetlacz IPS LCD o odświeżaniu 120 Hz, co w tej klasie cenowej nie jest oczywistością, a dominują panele do 90 Hz. Sercem Redmi 15C jest układ MediaTek Helio G81, co oznacza, że smartfon zapewni tylko łączność 4G, bez 5G. Ma za to NFC do płatności zbliżeniowych, a także Bluetooth 5.4.