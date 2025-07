AMD Magnus nadciąga. Zasili następną generację PlayStation i Xboxa

Od premiery dzieli nas jeszcze kilka lat

Skąd pewność, że to nie chip dla gamingowych laptopów? Znajduje się on podobno w dziale "semicustom" u AMD, który odpowiada za układy dla konsol. Niestety, nie wiadomo czy to APU dla Sony PlayStation 6, czy Xboxa następnej generacji. Źródła nie są zgodne, ale więcej wskazuje na drugi scenariusz - AMD używało do tej pory nazw kodowych pochodzących od postaci szekspirowskich w przypadku sprzętu Japończyków.