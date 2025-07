Klienci PKO BP mają nowy sposób płacenia na Allegro. Wystarczy numer

Płać szybciej i prościej

Visa Mobile to rozwiązanie, które pozwala zapłacić za zakupy w sieci bez logowania do banku i wpisywania danych karty . Wystarczy powiązać swój numer telefonu z kartą Visa w aplikacji bankowej, a potem przy płatności na Allegro wybrać metodę "Visa Mobile".

Promocja z Monetami dla Smart!

Wspólnie z Allegro i PKO BP, Visa uruchomiła kampanię promującą nową metodę płatności. Użytkownicy Allegro Smart!, którzy zapłacą Visa Mobile co najmniej dwa razy za zakupy o wartości minimum 45 zł, mogą zdobyć 40 Smart! Monet. Warunkiem jest tylko to, by wcześniej nie korzystali oni z tej formy płatności na platformie.