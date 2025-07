PKO BP zachęca klientów. Spróbuj tego, a nigdy nie zrobisz inaczej

Płać BLIKIEM za granicą

Bank przypomina, że użytkownicy aplikacji IKO mogą płacić zbliżeniowo BLIKIEM nie tylko w Polsce, ale również za granicą . To ważna wiadomość dla osób, które dokonują płatności smartfonem i cenią wygodę oraz bezpieczeństwo transakcji mobilnych. Nie trzeba podawać kodu BLIK – wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego – nie trzeba też mieć zasięgu ani dostępu do internetu . Do dokonania płatności nie potrzeba też karty płatniczej , nie ma więc konieczności podpinania jej jako źródła płatności.

PKO Bank Polski zachęca także do udziału w nowej promocji „Poczuj chemię do BLIKA”. Wystarczy tylko płacić zbliżeniowo BLIKIEM, by otrzymać czek BLIK o wartości 100 zł. By wziąć udział w promocji, należy zarejestrować się na stronie chemiadoblika.pl, zrealizować wpłatę rejestracyjną w wysokości 1 zł, a później wykonać łącznie 3 transakcje BLIKIEM zbliżeniowym na kwotę co najmniej 10 zł każda w 3 różne dni. Akcja trwa do 31 sierpnia 2025 r. Szczegóły w tym artykule.