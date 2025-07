BLIK rozdaje pieniądze. Odbierz swoje 100 zł zanim to zrobią inni

Dostaniesz czek BLIK na 100 zł

Aby zachęcić kolejne osoby do wypróbowania tej metody płacenia, dziś BLIK wystartował z promocją „Poczuj chemię do BLIKA” , w której każdy, nowy użytkownik, który aktywuje usługę po raz pierwszy od czerwca 2025 roku, ma szansę otrzymać czek BLIK o wartości 100 zł.

Wystarczy zarejestrować się na stronie i przekazać w ramach opłaty rejestracyjnej złotówkę na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Następnie należy wykonać trzy transakcje zbliżeniowe BLIKIEM na kwotę minimum 10 zł, każdą z nich innego dnia. Czek BLIK trafi do pierwszych 40 tys. uczestników, którzy spełnią te warunki. Wziąć udział w promocji można do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród, która wynosi łącznie 4 mln zł. Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie: www.chemiadoblika.pl.