Pixel Watch 4 z kolejnymi sprytnymi funkcjami. Trochę się zmieni

Jedną z kluczowych zmian będzie rozszerzenie działania funkcji monitorowania poziomu tlenu we krwi (SpO2). Dotychczas Pixel Watch monitorował SpO2 jedynie podczas snu, teraz jednak sensor ma pracować cały czas, także w dzień. Pozwoli to na uruchomienie nowych alertów – zegarek poinformuje użytkownika, gdy wykryje niebezpiecznie niski poziom tlenu we krwi, co może zapobiec konsekwencjom zdrowotnym.